Karta sa potpisima Džordana i Brajanta prodata za skoro 13 miliona dolara (FOTO)

Danas pre 14 minuta  |  Beta
Košarkaška kartica sa autogramima Majkla Džordana i Kobija Brajanta prodata je daanas za gotovo 13 miliona dolara na aukciji, što predstavlja rekordnu cenu za bilo koju sportsku karticu.

Kompanija „Heritage Auctions“ saopštila je da je kartica iz kolekcije „Upper Deck Logoman“ iz sezone 2007/08. dostigla cenu od 12.932.000 dolara nakon 82 ponuđene ponude, čime je oboren prethodni rekord od 12,6 miliona dolara, koliko je 2022. plaćeno za karticu bejzbol legende Mikija Mantla. New record The only copy that will ever exist of an extraordinary card featuring images, NBA uniform logos, and signatures from two of the greatest players of all time broke
