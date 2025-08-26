Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Danas pre 10 sati  |  M. L.
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 sat igraju u Limasolu protiv Pafosa revanš meč poslednje runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom meču u beogradu Kiprani su slavili sa 2:1. Šef struke šampiona Srbije Vladan Milojević je istakao šta se mora uraditi u revanšu. – Moramo da budemo mnogo, mnogo bolji nego u Beogradu! U suprotnom nemamo čemu da se nadamo. Momci su dobro radili, svesni predstojećeg zadatka. Očekuje nas drugačija utakmica od beogradske. Odigrano je već 90 minuta, Pafos ima gol prednosti, ne znam da li rival sprema iznenađenja. Nije Milojević hteo da priča o sastavu, niti
