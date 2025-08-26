Bez golova na poluvremenu: Pafos bolji, ali je golman Zvezde odličan, odluka o LŠ u drugih 45 minuta

Dnevnik pre 19 minuta
Bez golova na poluvremenu: Pafos bolji, ali je golman Zvezde odličan, odluka o LŠ u drugih 45 minuta

Fubaleri Crvene zvezde i Pafosa igraju večeras nerešeno 0:0 na poluvremenu revanš meča plej-ofa Lige šampiona.

Pafos je bio bolji rival u prvih 45 minuta, imao je nekoliko povoljnih prilika za gol, ali je odlično branio golman Zvezde Mateus, pa će odluka o učesniku Lige šampiona pasti u nastavku meča. U prvoj utakmici, prošle nedelje u Beogradu, Pafos je pobedio rezultatom 2:1. Pobednik dvomeča će u Ligu šampiona, a poraženi u Ligu Evrope.
