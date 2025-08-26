Nestaju karte za Srbija - Engleska. ostalo da se popuni još samo jedna trbina!

Fudbalska reprezentacija Srbije devetog septembra od 20.45 na "Marakani" dočekuje selekciju Engleske u meču kvalifikacija za odlazak na Mundijal 2026. godine.

Ovo bi mogla biti ključna utakmica "orlova" u borbi za direktan plasman na Svetsko prvenstvo, a u njoj će imati veliku podršku sa tribina. Fudbalski savez Srbije saopštio je da prodaja karata ide odlično i da je ostalo ulaznica samo za severnu tribinu, a one koštaju 500 dinara. "Interesovanje za utakmicu između Srbije i Engleske je ogromno i preostale su još samo ulaznice za severnu tribinu. Ulaznice koštaju 500 dinara i možete ih kupiti putem sajta