Zvezdino jesi ili nisi na Kipru

Važi „Marakana“ za „neosvojivu tvrđavu“, ali je prošlog utorka popustila pred kiparskim prvakom Pafosom koji je trijumfalno napustio Beograd i sa prednošću od 2:1 dočekuje revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Nije Zvezda bila na svom nivou u prvoj utakmici protiv Pafosa, koji je zbog svoje kratke 11-godišnje istorije i geografskog položaja možda i malo potcenjen, ali smo videli da legija stranaca predvođena nekadašnjim pomoćnikom Unaija Emerija Huanom Karlosom Karsedom tačno zna šta želi i kako do toga da dođe. Naravno, utakmicu je odredio gol gostiju u 37. sekundi, a možda još više treći žuti karton Radeta Krunića u kvalifikacijama dobijen u finišu utakmice protiv