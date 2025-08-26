Đoković meč drugog kola igra u četvrtak od 17.30

Sportski žurnal pre 28 minuta
Đoković meč drugog kola igra u četvrtak od 17.30

Đoković i Svajda će otvoriti sutrašnji program na stadionu Artur Eš

Novak Đoković će meč drugog kola Ju Es opena protiv Amerikanca Zakarija Svajde igrati u četvrtak od 17.30 po srpskom vremenu, saopštili su organizatori poslednjeg gren slem turnira sezone. Đoković i Svajda će otvoriti sutrašnji program na stadionu Artur Eš, od 11.30 po lokalnom vremenu, odnosno 17.30 po srpskom vremenu. Ukoliko Đoković, četvorostruki šampion Ju Es opena, eliminiše Svajdu, u narednom kolu ga čeka pobednik duela Kameron Nori (Velika Britanija) -
Novak Đoković

