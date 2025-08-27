Bliži mu penking od najbližeg evropskog grada, a igra ligu šampiona Zašto je Kairat iz azijskog dela Kazahstana završio u najelitnijem evropskom takmičenju

Dnevnik pre 34 minuta
Bliži mu penking od najbližeg evropskog grada, a igra ligu šampiona Zašto je Kairat iz azijskog dela Kazahstana završio u…

Fudbaleri Kairat Almatija izborili su prvi, istorijski plasman u ligašku fazu Lige šampiona nakon što su izbacili Seltik u plej-of rundi kvalifikacija.

Nakon što su obe utakmice završile bez golova, Kazahstanci su s penala slavili s 3:2. Time su postali najistočnija ekipa u istoriji grupne/ligaške faze Lige šampiona. Kairat Almati je 2024. godine po četvrti put postao prvak Kazahstana i to nakon što su u posljednjem kolu savladali Atirau s 1:0 golom iz jedanaesterca na gostovanju te su s jednim bodom prednosti osvojili titulu ispred Astane. Ove sezone se nakon 20 od 26 kola nalaze na trećem mestu s 43 boda koliko
