Evropska klupska stonoteniska elita stiže u Novi Sad: Tri dana spektakla

Novi Sad će od 29. do 31. avgusta biti epicentar evropskog stonog tenisa.

Mala sala SPENS-a ugostiće prvu fazu Lige šampiona za žene i muškarce, uz učešće ukupno 24 kluba i čak 36 mečeva u tri takmičarska dana. Desetostruki šampion Srbije, STK Novi Sad, ujedno i 11. tim na ETTU listi, otvara svoj nastup u petak od 19 časova protiv slavnog Dr. Časla iz Zagreba. U subotu ih čeka duel sa šampionom Češke – Hodonjinem, a u nedelju protiv poljskog prvaka iz Žešova. Sve utakmice prenosi TV Arena sport. Trener Slobodan Stojanov ove sezone ima