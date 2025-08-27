Evropska klupska stonoteniska elita stiže u Novi Sad: Tri dana spektakla

Dnevnik pre 26 minuta
Evropska klupska stonoteniska elita stiže u Novi Sad: Tri dana spektakla

Novi Sad će od 29. do 31. avgusta biti epicentar evropskog stonog tenisa.

Mala sala SPENS-a ugostiće prvu fazu Lige šampiona za žene i muškarce, uz učešće ukupno 24 kluba i čak 36 mečeva u tri takmičarska dana. Desetostruki šampion Srbije, STK Novi Sad, ujedno i 11. tim na ETTU listi, otvara svoj nastup u petak od 19 časova protiv slavnog Dr. Časla iz Zagreba. U subotu ih čeka duel sa šampionom Češke – Hodonjinem, a u nedelju protiv poljskog prvaka iz Žešova. Sve utakmice prenosi TV Arena sport. Trener Slobodan Stojanov ove sezone ima
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Turska se ne šali: Letonci…

Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 11 minuta
Novac stiže na „marakanu“: Evo koliko će Zvezda zaraditi od Lige Evrope! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu…

Novac stiže na „marakanu“: Evo koliko će Zvezda zaraditi od Lige Evrope! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 11 minuta
Zvezda u drugom šeširu: Evo ko bi mogli da budu rivali srpskog šampiona u Ligi Evrope! Turska se ne šali: Letonci deklasirani…

Zvezda u drugom šeširu: Evo ko bi mogli da budu rivali srpskog šampiona u Ligi Evrope! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 11 minuta
Epski skandal na kipru: Otkriveni detalji prebijanja Zvezdinog fudbalera u Limasolu! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na…

Epski skandal na kipru: Otkriveni detalji prebijanja Zvezdinog fudbalera u Limasolu! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 11 minuta
Šta se to dešava na Marakani?! "Šuška" se o odlascima

Šta se to dešava na Marakani?! "Šuška" se o odlascima

B92 pre 27 minuta
Neko će reći "krah", ali... Evo koja je dobra stvar što se Crvena zvezda "seli" u Ligu Evrope

Neko će reći "krah", ali... Evo koja je dobra stvar što se Crvena zvezda "seli" u Ligu Evrope

Večernje novosti pre 16 minuta
Zvezda protiv zagrebačkog Dinama u Ligi Evrope? Šanse su ''nula odsto''?!

Zvezda protiv zagrebačkog Dinama u Ligi Evrope? Šanse su ''nula odsto''?!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisLiga ŠampionaZagrebNovi SadČeška

Sport, najnovije vesti »

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 57 minuta
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 52 minuta
Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

Odbojkašice Srbije poražene od Japana, protiv Holandije u osmini finala

RTV pre 21 minuta
Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

Svajda prvi pravi brejk u trećem setu protiv Đokovića

RTS pre 11 minuta