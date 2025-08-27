Međedović se trudio pet sati, ali nije uspeo: Nemac Altmajer bolji u prvom kolu US Opena

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews
Međedović se trudio pet sati, ali nije uspeo: Nemac Altmajer bolji u prvom kolu US Opena

Srpski teniser Hamad Međedović poražen je u prvom kolu US Opena od nemačkog predstavika Danijela Altmajera - 2:3 (5:7, 7:6, 6:7, 7:6, 4:6).

Meč u Njujorku je trajao gotovo pet sati, odnosno 14 minuta je nedostajalo da dva igrača toliko vremena provedu na terenu, viđena je velika borba, ali je Nemac u ključnim trenucima bio prisebniji. Pazarac je u petom odlučujućem setu imao prvi priliku da osvoji gem na servis rivala, to mu nije pošlo za rukom, što je Almajer kaznio brejkom koji je, ispostaviće se kasnije, bio dovoljan za konačan trijumf. Iako je drugu godinu u nizu učešće na Otvorenom prvenstvu
