Ataman blista posle velike pobede Turske: Pokazali smo Evropi da smo jedni od najboljih...

Kurir pre 58 minuta
Ataman blista posle velike pobede Turske: Pokazali smo Evropi da smo jedni od najboljih...

U derbi meču 1. kola grupe A na Eurobasketu u Rigi Turska je savladala Letoniju rezultatom 73:93 Ovaj meč je bio posebno zanimljiv ljubiteljima košarke u Srbiji pošto su to dva glavna rivala Pešićevih Orlova u grupi.

Turska je ovom neočekivano ubedljivom pobedom pokazala da je jedan od glavnih kandidata za medalju na ovom prvenstvu. Selektor Turske Ergin Ataman izneo je svoje impresije uoči ovog meča. "Mislim da je početak utakmice veoma važan. Preuzeli smo kontrolu na početku, imali smo nekoliko nepotrebnih izgubljenih lopti u drugoj deonici. U trećoj četvrtini, ponovo važnoj, dobro smo kontrolisali loptu, nismo im dozvolili lake šuteve. Igrali smo agresivno i nismo im
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Poluvreme) Srbija silna protiv Estonije: Bez problema se ide ka pobedi! Srbija pobedila estoniju za četvrtinu: Orlovi imaju…

(Poluvreme) Srbija silna protiv Estonije: Bez problema se ide ka pobedi! Srbija pobedila estoniju za četvrtinu: Orlovi imaju ogromnu prednost nakon 10 minuta igre!

Hot sport pre 18 minuta
Đoković se mučio pa rutinirao rivala: Svajdi sat vremena snage za Novaka! (poluvreme) Srbija silna protiv estonije: Bez…

Đoković se mučio pa rutinirao rivala: Svajdi sat vremena snage za Novaka! (poluvreme) Srbija silna protiv estonije: Bez problema se ide ka pobedi!

Hot sport pre 13 minuta
(VIDEO) Da je Aleksa ovo pogodio… asistencija turnira!

(VIDEO) Da je Aleksa ovo pogodio… asistencija turnira!

Sport klub pre 14 minuta
Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa! Čukarički se vraća kući: Stadion na Banovom brdu ponovo radi!…

Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa! Čukarički se vraća kući: Stadion na Banovom brdu ponovo radi!

Hot sport pre 1 sat
Pogledajte patike Stefana Jovića: Detalj koji je zaludeo navijače! Čukarički se vraća kući: Stadion na Banovom brdu ponovo…

Pogledajte patike Stefana Jovića: Detalj koji je zaludeo navijače! Čukarički se vraća kući: Stadion na Banovom brdu ponovo radi!

Hot sport pre 59 minuta
Srbija pobedila estoniju za četvrtinu: Orlovi imaju ogromnu prednost nakon 10 minuta igre! Pogledajte patike Stefana Jovića…

Srbija pobedila estoniju za četvrtinu: Orlovi imaju ogromnu prednost nakon 10 minuta igre! Pogledajte patike Stefana Jovića: Detalj koji je zaludeo navijače!

Hot sport pre 38 minuta
Porzingis: Turci bolje počeli, nismo mogli ni da im priđemo

Porzingis: Turci bolje počeli, nismo mogli ni da im priđemo

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEurobasketLetonijaderbiTurskaErgin ataman

Sport, najnovije vesti »

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Danas pre 1 sat
Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Danas pre 1 sat
Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Danas pre 24 minuta
Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 2 sata
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 2 sata