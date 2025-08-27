Ataman blista posle velike pobede Turske: Pokazali smo Evropi da smo jedni od najboljih...

U derbi meču 1. kola grupe A na Eurobasketu u Rigi Turska je savladala Letoniju rezultatom 73:93 Ovaj meč je bio posebno zanimljiv ljubiteljima košarke u Srbiji pošto su to dva glavna rivala Pešićevih Orlova u grupi.

Turska je ovom neočekivano ubedljivom pobedom pokazala da je jedan od glavnih kandidata za medalju na ovom prvenstvu. Selektor Turske Ergin Ataman izneo je svoje impresije uoči ovog meča. "Mislim da je početak utakmice veoma važan. Preuzeli smo kontrolu na početku, imali smo nekoliko nepotrebnih izgubljenih lopti u drugoj deonici. U trećoj četvrtini, ponovo važnoj, dobro smo kontrolisali loptu, nismo im dozvolili lake šuteve. Igrali smo agresivno i nismo im