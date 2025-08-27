Eurobasket ne pamti ovako nešto! Srbiji unapred upisana pobeda?! Ljudi gledaju i ne veruju rođenim očima!

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20.15 u Rigi igra protiv Estonije prvi meč u okviru grupe A na Eurobasketu.

Estonija, koja važi za jednog od najvećih autsajdera na prvenstvu, nema šta da traži u okršaju sa prvim favoritom za zlato, smatraju kladionice. Ako je verovati bukmejkerima, očekuje nas više nego ubedljiv trijumf Jokića i družine večeras u Rigi. Mnoge kladionice podrazumevaju pobedu Srbije, pa nisu ni dale kvote za čistog "keca" ili "dvojku", a one koje u ponudi imaju ovu igru dale su mizernu kvotu 1.01 na trijumf Orlova i nestvarnih 15.5 na eventualnu pobedu