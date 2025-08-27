Novak stigao federera: Đoković na korak od još jednog istorijskog rekorda!

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pobedio je Zakarija Svajdu u drugom kolu US Opena sa 3:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:3, 6:1).

Đoković je ovo bila 92. pobeda u karijeri u Njujorku. Novak se sa Federerom izjednačio kada su u pitanju trijumfi na tvrdoj podlozi, na Grend slemovima. Dakle, Australijan + US open. Novaku je ovo bila 191. pobeda na tvrdoj podlozi, a toliko je sakupio i Švajcarac. Đoković će moći da ga prestine već u petak, kada ga čeka susret protiv boljeg iz duela Nori – Komesana. Inače, u ovom parametru, iza Novaka i Rodžera su Rafael Nadal (144), Andre Agasi (127) i Pit