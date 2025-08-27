UŽIVO Evrobasket na Nova.rs: Nordijski derbi pa meč koji čeka čitava Srbija – bliži se debi „orlova“

Nova pre 12 minuta
Evropsko prvenstvo u košarci i zvanično je počelo, a prvog dana nadmetanja u četiri države - Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru - očekuje nas ukupno šest mečeva.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Program su od 12.30 otvorile Velika Britanija i Litvanija, a Litvanci su odneli ubedljivu pobedu, 94:70. Potom su Portugalci sa 62:50 savladali Čehe u prvoj utakmici A grupe u kojoj igra i Srbija, Nemačka je u grupi B sa 106:76 pregazila Crnu Goru (takođe u grupi B), dok je Turska sigurnom igrom „utišala“ domaću dvoranu i Letoncima nanela poraz – 93:73. Od 19.30 na programu je nordijski derbi Švedska – Finska (19.30), i na kraju meč
„Orlovi“ lete po zlato: Autsajder sa Baltika prva prepreka za Srbiju! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 12 minuta
Počinje evrobasket: Orlovi kreću po zlato! Turska se ne šali: Letonci deklasirani na startu Evrobasketa!

Hot sport pre 12 minuta
Srbija - estonija: Košarkaši kreću u pohod na zlato! Ataman i Turska poslali brutalnu poruku Orlovima

Kurir pre 47 minuta
Srbija čeka spektakl „orlova“, navijači pumpaju u Rigi u karnevalskoj atmosferi

Nova pre 12 minuta
UŽIVO: Kreće i Srbija, prvi rival u Rigi Estonija

Sport klub pre 42 minuta
Obradović: Srbija je favorit na EP, ali to bi trebalo da opravda kroz takmičenje

Sportski žurnal pre 22 minuta
(UŽIVO) Srbija - Estonija: Evropska premijera svetskog vicešampiona

Euronews pre 22 minuta
