UŽIVO Evrobasket na Nova.rs: Nordijski derbi pa meč koji čeka čitava Srbija – bliži se debi „orlova“

Evropsko prvenstvo u košarci i zvanično je počelo, a prvog dana nadmetanja u četiri države - Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru - očekuje nas ukupno šest mečeva.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Program su od 12.30 otvorile Velika Britanija i Litvanija, a Litvanci su odneli ubedljivu pobedu, 94:70. Potom su Portugalci sa 62:50 savladali Čehe u prvoj utakmici A grupe u kojoj igra i Srbija, Nemačka je u grupi B sa 106:76 pregazila Crnu Goru (takođe u grupi B), dok je Turska sigurnom igrom „utišala“ domaću dvoranu i Letoncima nanela poraz – 93:73. Od 19.30 na programu je nordijski derbi Švedska – Finska (19.30), i na kraju meč