UŽIVO: Počinje Evrobasket, Srbija igra u večernjem terminu

Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, 42. po redu.

Letonija, Finska, Kipar i Poljska su domaćini turnira koji će trajati od 27. avgusta do 14. septembra. Gradovi domaćini su Katovice, Limasol, Tampere i Riga, gde će biti održana i završnica šampionata. Format: 24 reprezentacije podeljene u četiri grupe nadmetaće se za mesta u nokaut fazi. Svaka grupa sadrži po šest timova, od kojih po četiri najbolja idu u osminu finala. U posebnoj vesti možete pogledati sve rezultate na jednom mestu, kao i raspored utakmica i