Koliko je Zvezda izgubila plasmanom u Ligu Evrope?

Sportske.net pre 15 minuta  |  Sportske.net
Crvena zvezda ovoga puta nije uspela da se plasira u ligašku fazu Lige šampiona nakon veoma burnog revanša protiv Pafosa koji je do istorijskog uspeha stigao u poslednjim minutima meča. “Crveno-belima” tako sleduje učešće u Ligi Evrope koja donosi takmičarski možda i veće šanse za bodove, ali i značajno manju finansijsku dobit.

Koliko će Zvezda zaraditi od Lige Evrope? Sam ulazak u drugo po jačini evropsko takmičenje donosi 9.200.000 evra, još nekoliko miliona košta i rangiranje na osnovu petogodišnjeg i desetogodišnjeg učinka u UEFA takmičenjima i TV prava u Srbiji. Svaka pobeda u LE donosi 450.000 evra (naspram 2.100.000 evra u Ligi šampiona), dok se remi nasplaćuje 150.000 evra (700.000 evra u LŠ), pa bi “crveno-beli” zaradili osetno manju sumu novca čak i u slučaju da prođe u narednu
Crvena Zvezda, UEFA, Liga Šampiona, Liga Evrope

