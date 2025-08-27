Bonga hramajući napustio teren (video)

Još se ne zna stepen povrede krila reprezentacije Nemačke

Sedam poena, tri skoka, dve asistencije za nešto malo više od 18 minuta na terenu imao je Isak Bonga, sve dok se nije povredio pred kraj prvog meča Nemačke na Evrobasketu, Panceri su u Tampereu pobedili Crnu Goru 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21). Krilo Partizana je teren napustilo hramajući. Još se ne zna stepen povrede. Povredio se Isak Bonga! pic.twitter.com/5v3Tv0oS5A Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.