Bonga hramajući napustio teren (video)

Sportski žurnal pre 5 minuta
Još se ne zna stepen povrede krila reprezentacije Nemačke

Sedam poena, tri skoka, dve asistencije za nešto malo više od 18 minuta na terenu imao je Isak Bonga, sve dok se nije povredio pred kraj prvog meča Nemačke na Evrobasketu, Panceri su u Tampereu pobedili Crnu Goru 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21). Krilo Partizana je teren napustilo hramajući. Još se ne zna stepen povrede. Povredio se Isak Bonga! pic.twitter.com/5v3Tv0oS5A Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

BBC News pre 10 minuta
Crna gora izdržala poluvreme protiv svetskog prvaka: Nemci silni na startu Evrobasketa! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub…

Hot sport pre 5 minuta
Portugal šokirao Češku: Prva senzacija na Evrobasketu delo tima sa Pirineja! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio…

Hot sport pre 15 minuta
Litvanija gazi: Valančijunas razmonitaro žilave Britance na otvaranju Evrobasketa! Modernizacija KK crvena zvezda: Klub…

Hot sport pre 15 minuta
(VIDEO) Vučević pokušao da motiviše saigrače, ali…

Sport klub pre 5 minuta
Nemačka se „probudila“ u nastavku i razbila Crnu Goru

Sportski žurnal pre 5 minuta
UŽIVO To je to - vežite se, polećemo: Srbija otvara Evrobasket!

B92 pre 10 minuta
Najboljih 200 tinejdžera fudbalera: Jamal prvi, Maksimović 16, Zvezdin dvojac visoko rangiran

Danas pre 5 minuta
Evrobasket: Crna Gora izdržala poluvreme protiv Nemačke, Portugal napravio prvo iznenađenje

BBC News pre 10 minuta
Đoković i Svajda za treće kolo na Ju-Es openu

RTS pre 15 minuta
Kraj dominacije milojevića: Pafos prekinuo neverovatan niz trenera Crvene zvezde u Evropi! Modernizacija KK Crvena zvezda…

Hot sport pre 15 minuta
Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ modernizacija KK crvena zvezda: Klub predstavio najsavremenije…

Hot sport pre 15 minuta