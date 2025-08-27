Danas kreće "ludnica"! Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, evo rasporeda današnjih utakmica - igra i Srbija!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počinje danas, a već "prvog radnog dana" čeka nas bogat program.

FOTO: FIBA.Basketball Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe: Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala. Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3,