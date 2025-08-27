"Nije bilo baš sjajno": Novak Đoković se oglasio nakon pobede nad Amerikancem

Večernje novosti pre 15 minuta
"Nije bilo baš sjajno": Novak Đoković se oglasio nakon pobede nad Amerikancem

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras posle plasmana u treće kolo US Opena da nije igrao dobro od početka meča protiv Amerikanca Zaharija Svajde.

FOTO: Tanjug/AP Đoković je pobedio Svajdu rezultatom 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 i tako prošao u treće kolo US Opena. - Nije baš bilo sjajno, nisam igrao najbolji tenis od samog početka. Zakari je igrao kvalitetan tenis u pojedinim fazama, čestitam mu. Za njega je važno i dobro što je i pored problema sa povredom ostao na terenu, gurao me je da igram najbolje moguće - rekao je Đoković na terenu posle meča. On je naveo da se na grend slemovima oseća komfornije na
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Đoković: Nije bilo sjajno, nisam igrao najbolje od početka

Đoković: Nije bilo sjajno, nisam igrao najbolje od početka

RTS pre 20 minuta
Đoković: Nije baš bilo sjajno

Đoković: Nije baš bilo sjajno

Sportski žurnal pre 19 minuta
Novak stigao federera: Đoković na korak od još jednog istorijskog rekorda!

Novak stigao federera: Đoković na korak od još jednog istorijskog rekorda!

Kurir pre 19 minuta
Radukanu i Navaro ubedljive, prošla i Azarenka

Radukanu i Navaro ubedljive, prošla i Azarenka

B92 pre 20 minuta
Fonseka opet razočarao na Grend slemu

Fonseka opet razočarao na Grend slemu

B92 pre 9 minuta
Đoković se izjednačio sa Rodžerom Federerom

Đoković se izjednačio sa Rodžerom Federerom

Telegraf pre 9 minuta
Đoković posle preokreta pobedio Svajdu

Đoković posle preokreta pobedio Svajdu

RTV pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS OpenTanjug

Sport, najnovije vesti »

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Šok na US openu: Povukao se peti igrač na ATP listi

Danas pre 1 sat
Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Novak Đoković: Nisam igrao svoj najbolji tenis od početka

Danas pre 25 minuta
Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Selektor Terzić otvoreno o povredi Tijane Bošković

Danas pre 1 sat
Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Đoković gubi u meču drugog kola US opena

Danas pre 2 sata
Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Ni d od derbija: Turska pokazala da će biti najveći frival Srbiji u grupi

Danas pre 2 sata