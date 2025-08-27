"Nije bilo baš sjajno": Novak Đoković se oglasio nakon pobede nad Amerikancem

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je večeras posle plasmana u treće kolo US Opena da nije igrao dobro od početka meča protiv Amerikanca Zaharija Svajde.

FOTO: Tanjug/AP Đoković je pobedio Svajdu rezultatom 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 i tako prošao u treće kolo US Opena. - Nije baš bilo sjajno, nisam igrao najbolji tenis od samog početka. Zakari je igrao kvalitetan tenis u pojedinim fazama, čestitam mu. Za njega je važno i dobro što je i pored problema sa povredom ostao na terenu, gurao me je da igram najbolje moguće - rekao je Đoković na terenu posle meča. On je naveo da se na grend slemovima oseća komfornije na