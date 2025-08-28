BBC vesti na srpskom

'Nemaš stila, ni obrazovanja': Svađa teniserki na US Openu

Tauzend, Afroamerikanka, odgovorajući na novinarsko pitanje, dodala je da ne misli da je u komentarima Ostapenko bile rasnog motiva.

BBC News pre 50 minuta  |  Džonatan Jurejko - BBC Sport
Jelena Ostapenko i Tejlor Tauzend u raspravi posle meča
Getty Images
Rasprava Jelene Ostapenko i Tejlor Tauzend posle meča na US Openu

Američka teniserka Tejlor Tauzend optužila je bivšu šampionku Rolan Garosa Jelenu Ostapenko da joj je tokom rasprave na meču US Openu rekla da „nema stila i da je neobrazovana".

Napetosti su dostigle vrhunac kada je Tauzend osvojila poena pošto je lopta zakačila mrežu.

Amerikanka je pobedila 2:0, po setovima 7-5, 6-1.

Teniserke su se rukovale na mreži posle meča, a onda je Ostapenko započela raspravu.

Žustra razmena reči nastavila se i kada je Ostapenko otišla do klupe.

„Rekla mi je da sam neobrazovana, da nemam stila i da ću videti šta će se desiti kad budemo igrali na turnirima van US Opena.

„Odgovorila sam joj da sam uzbuđena i da jedva čekam", ispričala je

U televizijskom prenosu se čulo i kako je 29-godišnja Tauzend rekla Ostapenko „da prihvati poraz".

Amerikanka, trenutno najbolja dubl igračica sveta, potom je zajedno sa publikom počela da slavi pobedu.

Ostapenko je teren broj 11 na Flašing Medousu napustila ispraćena povicima i zvižducima sa tribina.

„Nema nikakve svađe", istakla je Tauzend.

„Ali nisam želela da ustuknem, jer niko ne može da me vređa, a pogotovo pošto se uvek ukazujem poštovanje prema svima.

„Ako je tebi ukažem poštovanje, očekujem isto od drugih. Jednostavno, to je tako".

Ostapenko je poznata kao teniserka koja ume da se žestoko iznervira na terenu i dozvoli da je ponesu emocije, pa je novčano kažnjavana na turnirima zbog nesportskog ponašanja.

Posle meča, Ostapenko je u objavi na Instagramu optužila Tauzend da je bila „veoma neučtiva".

„Rekla sam joj da mi se nije izvinila posle poena kada je lopta udarila mrežu, a odgovorila mi je da ne mora da mi se izvini", napisala je osvajačica Rolan Garosa 2018.

„Postoje neka pravila u tenisu koje većina poštuje i prvi put mi se ovako nešto desilo u profesionalnoj karijeri.

„To što igra u domovini, ne znači da može da se ponaša kako hoće i da radi šta hoće".

Tauzend je rekla da nije očekivala izvinjenje od Ostapenko.

„Reći sa sam ne obrazovana i da nemam stila... Ne primam to srcu jer znam da je to daleko od istine", rekla je Tauzend.

Tauzend, Afroamerikanka, odgovorajući na novinarsko pitanje, dodala je da ne misli da je u komentarima Ostapenko bile rasnog motiva.

Ostapenko je na Instagramu negirala da je rasa igrala bilo kakvu ulogu u raspravi.

„Nikad u životu nisam bila rasista.

„Poštujem sve nacije i ljude na svetu, nije mi važno odakle neko dolazi i kojeg je porekla", napisala je.

Medvedev plaća i ne pita

Danil Medvedev na US Openu
Reuters

Za to vreme, Danil Medvedev, bivši šampion US Opena, kažnjen je sa 36.000 evra zbog ponašanja posle eliminacije u prvom kolu.

Medvedev je ispao sa turnira pošto se iznervivao kada je fotograf ušao na teren tokom meča sa Francuzom Benžaminom Bonzijem.

Teniski savez Sjedinjenih Država kaznio je Medvedeva sa 26.000 evra zbog nesportskog ponašanja i dodatnih 10.000 dolara zbog lomljenja reketa.

To znači da će Rus morati da se odrekne oko 40 odsto novčane nagrade koju je dobio u prvom kolu.

Posle incidenta, Medvedev je rekao da je spreman na veliku kaznu.

„Već me čeka dovoljno velika kaznu, tako da ako progovorim, biću u još većoj nevolji, pa ću da ćutim", rekao je.

