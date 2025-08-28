Junajted izgubio od četvrtoligaša u drugom kolu Liga kupa

Danas pre 18 minuta  |  Beta
Junajted izgubio od četvrtoligaša u drugom kolu Liga kupa

Fudbaleri Mančester junajteda nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo engleskog Liga kupa, pošto su u drugom kolu, na gostujućem terenu u Klitorpsu, u penal seriji izgubili od četvrtoligaša Grimsbija 11:12, nakon što je u regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Prednost Grimsbiju doneo je Čarls Vernam golom u 22. minutu, a vođstvo je uvećao Tajrel Voren pogotkom osam minuta kasnije. Vođstvo Grimsbija smanjio je Brajan Mbeumo golom u 75. minutu, dok je izjednačenje Mančester junajtedu doneo Heri Megvajer pogotkom u 89. minutu. Ekipe su po 13 puta šutirale sa „bele tačke“ tokom penal serije, koja se završila promašajem Mbeumoa.
