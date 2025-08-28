Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Srpski teniser Novak Đoković u tećem kolu US opena igra protiv Kamerona Norija iz Britanije, a očekivanja su bila da u sledećeoj rundi „ukrsti rekete“ sa Dancem Holgerom Runeom.

To se sigurno neće dogoditi, jer je Rune izgubio sa 3:2 od kvalifikanta iz Nemačke Jana Lenarda Štrufa. Veteran je slavio rezultatom 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 i to posle tri i po sata igre. Štruf, koji je mesto u glavnom žrebu izborio kroz kvalifikacije, u trećoj rundi igraće protiv miljenika domaće publike Fransisa Tijafoa.
