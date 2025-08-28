Alkaraz u trećem kolu US opena: Iznenađenje napravio Štruf, Sabalenka i Andrejeva rutinski

Dnevnik pre 1 sat
Alkaraz u trećem kolu US opena: Iznenađenje napravio Štruf, Sabalenka i Andrejeva rutinski

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo US opena.

U drugom kolu grend slema u Njujorku pobedio je Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:0, 6:3. Alkaraz će u trećem kolu igrati protiv još jednog Italijana Lučijana Darderija, koji je bio bolji od Amerikanca Eliota Spicirija 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4. Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u treće kolo poslednjeg grend slem turnira sezone, pošto je jutros u drugom kolu savladao Španca Pabla Karenja Bustu 6:4, 6:2, 6:4.
