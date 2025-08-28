Crno-belim u novom ruhu: Partizan zvanično predstavio dresove za narednu sezonu! Ostoja Mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“

Partizan je se Najk dresovima stigao do krova Evrope 1992. videćemo da li će se istorija ponoviti! Partizan je danas predsavio nove garniture dresova za sezonu 2025/26, a događaj je održan na atraktivnoj lokaciji pod Avalskim tornjem.

U isto vreme predsednik kluba, Ostoja Mijailović, ozvaničio je višegodišnju saradnju sa kompanijom Najk, potpisavši ugovor koji će važiti do 2031. godine. Potpisivanje ugovora sa predstavnicom sportske kompanije bilo je deo šire manifestacije, koju je obeležila i revijalna utakmica tri na tri. U tom duelu učestvovali su nekadašnji asovi crno-belih – Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić. Za dodatnu energiju na događaju pobrinuo se Karlik Džons, koji je u