Crno-belim u novom ruhu: Partizan zvanično predstavio dresove za narednu sezonu! Ostoja Mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“

Hot sport pre 1 sat
Crno-belim u novom ruhu: Partizan zvanično predstavio dresove za narednu sezonu! Ostoja Mijailović o pričama da je skupo…

Partizan je se Najk dresovima stigao do krova Evrope 1992. videćemo da li će se istorija ponoviti! Partizan je danas predsavio nove garniture dresova za sezonu 2025/26, a događaj je održan na atraktivnoj lokaciji pod Avalskim tornjem.

U isto vreme predsednik kluba, Ostoja Mijailović, ozvaničio je višegodišnju saradnju sa kompanijom Najk, potpisavši ugovor koji će važiti do 2031. godine. Potpisivanje ugovora sa predstavnicom sportske kompanije bilo je deo šire manifestacije, koju je obeležila i revijalna utakmica tri na tri. U tom duelu učestvovali su nekadašnji asovi crno-belih – Novica Veličković, Milenko Tepić i Aleks Marić. Za dodatnu energiju na događaju pobrinuo se Karlik Džons, koji je u
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Na Lundberga se više ne računa

Na Lundberga se više ne računa

Sportski žurnal pre 6 minuta
Partizan na Avali promovisao novi tim i dresove /foto/

Partizan na Avali promovisao novi tim i dresove /foto/

Sputnik pre 16 minuta
Partizan na Avali promovisao novi tim i nove dresove (foto)

Partizan na Avali promovisao novi tim i nove dresove (foto)

Sportski žurnal pre 6 minuta
Braun i agent ugovorili transfer - Parker: Želimo da osvojimo sve

Braun i agent ugovorili transfer - Parker: Želimo da osvojimo sve

Sportski žurnal pre 6 minuta
FOTO Svi igrači Partizana otišli, samo jedan ostao – deca ga opkolila, ispunjavao želje

FOTO Svi igrači Partizana otišli, samo jedan ostao – deca ga opkolila, ispunjavao želje

Nova pre 6 minuta
Ostoja Mijailović o statusu partizanovog pleja: „Na njega ne računamo naredne sezone“ Ostoja Mijailović o pričama da je skupo…

Ostoja Mijailović o statusu partizanovog pleja: „Na njega ne računamo naredne sezone“ Ostoja Mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“

Hot sport pre 1 sat
Ko je falio na Partizanovom spektaklu na Avali?

Ko je falio na Partizanovom spektaklu na Avali?

Nova pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBosnaJuventusKiparNovica VeličkovićBelgijaMilenko Tepić

Sport, najnovije vesti »

Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 17 minuta
Nešto potpuno drugačije: Fudbalska reprezentacija Srbije u novim dresovima

Nešto potpuno drugačije: Fudbalska reprezentacija Srbije u novim dresovima

Danas pre 1 sat
Partizan predstavio dres za novu sezonu

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Danas pre 2 sata
Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Danas pre 2 sata
Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Danas pre 3 sata