Klub Briž mogao da postigne 15 golova, poznati svi učesnici Lige šampiona: Evo kako izgledaju šeširi pred žreb za najveće evropsko takmičenje! Novaku se čisti žreb: Dželat iz Pariza zaustavljen u drugoj rundi!

Hot sport pre 1 sat
Klub Briž mogao da postigne 15 golova, poznati svi učesnici Lige šampiona: Evo kako izgledaju šeširi pred žreb za najveće…

Poznata sva 36 učesnika ligaške faze Lige šampiona! Revanš mečevi plej-of runde Lige šampiona doneli su i poslednje putnike u elitno takmičenje.

Benfika je na svom terenu savladala Fenerbahče rezultatom 1:0 i zahvaljujući ukupnom skoru 2:0 obezbedila plasman u grupnu fazu. Junak Portugalaca bio je Kerem Akturkoglu, koji je pogodio u 35. minutu. Pravu demonstraciju sile prikazao je Klub Briž, koji je posle pobede od 3:1 u prvom meču, u revanšu deklasirao Rendžerse sa čak 6:0, pa ukupnih 9:1 jasno govori o dominaciji Belgijanaca. UEFA Champions League ✅ All 4 pots have now been confirmed! ️ Draw: Thu, 28 Aug,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

FOTO Navijači Zvezde upali na Avalu: Pogledajte šta su uradili sa grbom Partizana, vandalizam frapirao mnoge

FOTO Navijači Zvezde upali na Avalu: Pogledajte šta su uradili sa grbom Partizana, vandalizam frapirao mnoge

Nova pre 2 minuta
Elšnik odlazi - Zvezdi 4.000.000 evra

Elšnik odlazi - Zvezdi 4.000.000 evra

B92 pre 2 minuta
Gotovo: Timi Maks Elšnik odlazi iz Zvezde u Tursku za 4.000.000 evra!

Gotovo: Timi Maks Elšnik odlazi iz Zvezde u Tursku za 4.000.000 evra!

Telegraf pre 7 minuta
Zvezdin prvi potez nakon eliminacije iz Lige šampiona, prodat Timi Maks Elšnik!

Zvezdin prvi potez nakon eliminacije iz Lige šampiona, prodat Timi Maks Elšnik!

Sportske.net pre 12 minuta
Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Novaku se čisti…

Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Novaku se čisti žreb: Dželat iz Pariza zaustavljen u drugoj rundi!

Hot sport pre 1 sat
Pokrali Partizan, sada ne mogu do Lige šampiona preko 15 godina: Fenerbahče abnormalno dugo nije bio u eliti! Novaku se čisti…

Pokrali Partizan, sada ne mogu do Lige šampiona preko 15 godina: Fenerbahče abnormalno dugo nije bio u eliti! Novaku se čisti žreb: Dželat iz Pariza zaustavljen u drugoj rundi!

Hot sport pre 1 sat
Skandal ogromnih proporcija u Beogradu: Navijači Zvezde uništili pozornicu za promociju dresova i pojačanja Partizana! Novaku…

Skandal ogromnih proporcija u Beogradu: Navijači Zvezde uništili pozornicu za promociju dresova i pojačanja Partizana! Novaku se čisti žreb: Dželat iz Pariza zaustavljen u drugoj rundi!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedPartizanUEFAŽrebLiga ŠampionaParizFenerbahčeBenfika

Sport, najnovije vesti »

Prilično je jasno šta Pešić radi

Prilično je jasno šta Pešić radi

Sport klub pre 7 minuta
VIDEO „Za proslavu zlata košarkaša moraće da se ukloni Ćacilend“: Berić ismejao šatore u centru grada na originalan način…

VIDEO „Za proslavu zlata košarkaša moraće da se ukloni Ćacilend“: Berić ismejao šatore u centru grada na originalan način

Nova pre 7 minuta
Zvezda u Novom Pazaru, Partizan čeka Radnik

Zvezda u Novom Pazaru, Partizan čeka Radnik

Sportski žurnal pre 2 minuta
Stanojev presrećan nakon plasmana u LŠ: Kao da smo prvaci sveta

Stanojev presrećan nakon plasmana u LŠ: Kao da smo prvaci sveta

Sportski žurnal pre 2 minuta
Jović: Sledeća utakmica je finale

Jović: Sledeća utakmica je finale

Sportski žurnal pre 2 minuta