Klub Briž mogao da postigne 15 golova, poznati svi učesnici Lige šampiona: Evo kako izgledaju šeširi pred žreb za najveće evropsko takmičenje! Novaku se čisti žreb: Dželat iz Pariza zaustavljen u drugoj rundi!

Poznata sva 36 učesnika ligaške faze Lige šampiona! Revanš mečevi plej-of runde Lige šampiona doneli su i poslednje putnike u elitno takmičenje.

Benfika je na svom terenu savladala Fenerbahče rezultatom 1:0 i zahvaljujući ukupnom skoru 2:0 obezbedila plasman u grupnu fazu. Junak Portugalaca bio je Kerem Akturkoglu, koji je pogodio u 35. minutu. Pravu demonstraciju sile prikazao je Klub Briž, koji je posle pobede od 3:1 u prvom meču, u revanšu deklasirao Rendžerse sa čak 6:0, pa ukupnih 9:1 jasno govori o dominaciji Belgijanaca. UEFA Champions League ✅ All 4 pots have now been confirmed! ️ Draw: Thu, 28 Aug,