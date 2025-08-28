Novak saznao ko mu je naredni rival: Redovna mušterija čeka na novo "šišanje"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković trebao je, projekcijom žreba, u prva tri kola na Ju-Es openu da igra protiv trojice domaćih igrača.

Međutim, Aleks Mikelsen nije opravdao očekivanja, pa se na Novakovom putu našao Kameron Nori. Nori je u drugom kolu savladao Argentinca Fransiska Komesanju 3:1, po setovima 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4). Upravo je Komesanja u prvom priredio senzaciju i izbacio Mikelsena. Nori je stara Novakova mušterija. Do sada su igrali šest puta i Đoković ima stopostotan učinak. Ove godine su igrali dva puta. Podsetimo, Đoković je prethodno Svajdi prepustio jedan set.