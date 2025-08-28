Senzacija na US openu! Čuveni teniser doživeo poraz od kvalifikanta! Ovo je sjajna vest za Novaka - evo i zašto!

Najbolji danski teniser i 11. nosilac na ovogodišnjem US openu, Holger Rune, eliminisan je već u drugoj rundi turnira.

Rune je posle velike drame u pet setova doživeo poraz od kvalifikanta Jana-Lenarda Štrufa iz Nemačke. Posle tri i po sata igre nemački veteran je slavio rezultatom 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Ovo je svakako dobra vest za Novaka, pošto se Rune nalazio u njegovom delu žreba i važio je za najozbiljniju pretnju u eventualnoj osmini finala. Štruf, koji je mesto u glavnom žrebu izborio kroz kvalifikacije, u trećoj rundi igraće protiv miljenika domaće publike Fransisa