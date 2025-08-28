Senzacija na US openu! Čuveni teniser doživeo poraz od kvalifikanta! Ovo je sjajna vest za Novaka - evo i zašto!

Kurir pre 1 sat
Senzacija na US openu! Čuveni teniser doživeo poraz od kvalifikanta! Ovo je sjajna vest za Novaka - evo i zašto!

Najbolji danski teniser i 11. nosilac na ovogodišnjem US openu, Holger Rune, eliminisan je već u drugoj rundi turnira.

Rune je posle velike drame u pet setova doživeo poraz od kvalifikanta Jana-Lenarda Štrufa iz Nemačke. Posle tri i po sata igre nemački veteran je slavio rezultatom 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Ovo je svakako dobra vest za Novaka, pošto se Rune nalazio u njegovom delu žreba i važio je za najozbiljniju pretnju u eventualnoj osmini finala. Štruf, koji je mesto u glavnom žrebu izborio kroz kvalifikacije, u trećoj rundi igraće protiv miljenika domaće publike Fransisa
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Danas pre 15 minuta
„Ne želite da znate kroz šta prolazim“: Alarmantni vapaj Đokovića iz SAD, ovo niko nije očekivao

„Ne želite da znate kroz šta prolazim“: Alarmantni vapaj Đokovića iz SAD, ovo niko nije očekivao

Nova pre 10 minuta
Đoković saznao protivnika u trećem kolu

Đoković saznao protivnika u trećem kolu

Sportski žurnal pre 4 minuta
Uz početne muke do treće runde

Uz početne muke do treće runde

Politika pre 30 minuta
Šeltona na konferenciji iznenadila "nezgodna osoba", pa poručio: "Zašto ste joj dozvolili da postavi pitanje?"

Šeltona na konferenciji iznenadila "nezgodna osoba", pa poručio: "Zašto ste joj dozvolili da postavi pitanje?"

Telegraf pre 4 minuta
Posle dva Amerikanca Novaka čeka stari znanac – Britanac

Posle dva Amerikanca Novaka čeka stari znanac – Britanac

Sputnik pre 54 minuta
Poznat Novakov rival u trećem kolu US opena, Đoković protiv njega igra perfektno!

Poznat Novakov rival u trećem kolu US opena, Đoković protiv njega igra perfektno!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisŽrebUS OpenNemačka

Sport, najnovije vesti »

Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Nemac olakšao posao Novaku: Kvalifikant izbacio 11. na svetu

Danas pre 15 minuta
Šerif odlazi, a Zvezda će ipak kupiti novog napadača?!

Šerif odlazi, a Zvezda će ipak kupiti novog napadača?!

Sportske.net pre 14 minuta
Srpske odbojkašice u poteri za novom titulom, Holandija prva prepreka u nokaut rundi

Srpske odbojkašice u poteri za novom titulom, Holandija prva prepreka u nokaut rundi

RTS pre 35 minuta
Zvezda sebi ne veruje

Zvezda sebi ne veruje

Sportske.net pre 4 minuta
Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Pokrali Partizan…

Srpkinja iz Amerike nije mogla da napravi novu senzaciju: Omalena Italijanka zaustavila seriju za pamćenje! Pokrali Partizan, sada ne mogu do lige šampiona preko 15 godina: Fenerbahče abnormalno dugo nije bio u eliti!

Hot sport pre 0 minuta