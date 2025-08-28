VIDEO Pogledajte šta je Jokić uradio kada je ušao u svlačionicu: Scena koja objašnjava ko je on zapravo

Nikola Jokić je već nekoliko godina najbolji igrač planete, ali ni u jednom trenutku to nije sam isticao, niti je to uticalo na njega.

Pokreni i podeli SUPER VAJB. Košarkaši Srbije su savladali Estoniju sa 98:64, a nakon toga je srpski as ušao u svlačionicu. Tamo je usledio najbolji pokazatelj zbog čega je Srbija prvi favorit za osvajanje zlata. Ne zato što ima fantastične pojedince (po imenima je ovo možda i najbolji sastav reprezentacije u istoriji), već zbog toga što je pravi tim. Jokić je ušao i pozdravio sve saigrače i članove stručnog štaba, a onda stao da proćaska i sa Nikolom Milutinovim.