Siner ubedljiv protiv Popirina za treće kolo Ju-Es opena

RTS pre 17 minuta
Siner ubedljiv protiv Popirina za treće kolo Ju-Es opena

Italijan Janik Siner, plasirao se u treće kolo Ju-Es opena ubedljivom pobedom protiv Australijanca Alekseja Popirina sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:2.

Meč je trajao dva sata i tri minuta. Italijan je prvi reket sveta, dok se Australijanac nalazi na 36. poziciji. Siner je već na startu prvog seta poveo sa 3:0 i iako je propustio tri brejk lopte u narednom gemu, jedan oduzet servis bio je dovoljan da iskoristi prvu set-loptu i povede sa 1:0. Sličan scenario viđen je u drugom setu. Popirin je već u prvom gemu izgubio servis, što je omogućilo Sineru da kontroliše igru. Australijanac je smanjio na 3:2, ali je potom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković protiv Norija u subotu u 1 sat posle ponoći

Đoković protiv Norija u subotu u 1 sat posle ponoći

Sportski žurnal pre 2 minuta
Muzeti i Rubljov u trećem kolu Ju Es opena

Muzeti i Rubljov u trećem kolu Ju Es opena

Sportski žurnal pre 2 minuta
US open: Siner se nije ni oznojio, Osaka i Iga prošle dalje

US open: Siner se nije ni oznojio, Osaka i Iga prošle dalje

Sport klub pre 22 minuta
Siner i Rubljov slavili – poznato kada Đoković igra sledeći meč na US Openu

Siner i Rubljov slavili – poznato kada Đoković igra sledeći meč na US Openu

Sputnik pre 17 minuta
Janik Siner se ''prošetao'' do trećeg kola US opena

Janik Siner se ''prošetao'' do trećeg kola US opena

Sportske.net pre 22 minuta
„Orlovi“ opet u plavom: Srbija u novim dresovima napada Englesku i Letoniju! Ostoja mijailović o pričama da je skupo gledati…

„Orlovi“ opet u plavom: Srbija u novim dresovima napada Englesku i Letoniju! Ostoja mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“

Hot sport pre 1 sat
Đoković kritikuje zvezdu: Novak otvoreno otkrio šta mu smeta u njegovom voljenom klubu! Ostoja mijailović o pričama da je…

Đoković kritikuje zvezdu: Novak otvoreno otkrio šta mu smeta u njegovom voljenom klubu! Ostoja mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Janik Siner

Sport, najnovije vesti »

Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 17 minuta
Nešto potpuno drugačije: Fudbalska reprezentacija Srbije u novim dresovima

Nešto potpuno drugačije: Fudbalska reprezentacija Srbije u novim dresovima

Danas pre 1 sat
Partizan predstavio dres za novu sezonu

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Danas pre 2 sata
Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Danas pre 2 sata
Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Danas pre 3 sata