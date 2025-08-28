Iva Jović je buduća zvezda, ali sada je iskustvo odlučilo

Pred punim stadionom Luj Armstrong, Iva Jović se odlično pokazala, ali je dvostruka grend slem vicešampionka Džasmin Paolini odigrala bolje one ključne poene.

Iskustvo je presudila i na kraju je Italijanka slavila sa 6:3, 6:3, ali bilo je mnogo teže nego što rezultat pokazuje. Žamor na stadionu nije prestajao od početka do kraja – nezamislivo za druge slemove, ali normalna pojava u Njujorku. U prvom setu je 29-godišnja Paolini brzo povela sa 3:0. Jovićeva – koja je rođena u Los Anđelesu i roditelji su joj Srbi – propustila je čak sedam brejk prilika do kraja seta, uključujući triput po 15-40. Forhend strana je bila