Ostoja o kritikama da je preskupo pratiti KK Partizan: "Razumem i žao mi je, ali..."

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Ostoja o kritikama da je preskupo pratiti KK Partizan: "Razumem i žao mi je, ali..."
Lepo druženje tačno ispod Avalskog tornja. Partizan je predstavio nove dresove, sadašnji prvotimci i veterani su igrali basket 3x3, koliko su im to dozvoljavala deca koja su stalno utrčavala u teren. Na kraju lepog druženja, potpisan je šestogodišnji ugovor sa Najkijem, koji će proizvoditi opremu za crno-bele. Predsednik Partizana Ostoja Mijailović ocenio je da je ovo istorijski dan, a odgovorio je i na kritike da je za mnoge zaista preskupo pratiti crno-bele. "Ovo
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Crno-belim u novom ruhu: Partizan zvanično predstavio dresove za narednu sezonu! Poznat status Dušana vlahovića u juventusu…

Crno-belim u novom ruhu: Partizan zvanično predstavio dresove za narednu sezonu! Poznat status Dušana vlahovića u juventusu: Direktor torinskog kluba otkrio sve!

Hot sport pre 16 minuta
Ostoja Mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim…

Ostoja Mijailović o pričama da je skupo gledati Partizan: „Ovakvi igrači i ovakve ambicije moraju da se opravdaju finansijskim sredstvima“ poznat status Dušana vlahovića u juventusu: Direktor torinskog kluba otkrio sve!

Hot sport pre 11 minuta
Ostoja Mijailović o statusu partizanovog pleja: „Na njega ne računamo naredne sezone“ poznat status Dušana vlahovića u…

Ostoja Mijailović o statusu partizanovog pleja: „Na njega ne računamo naredne sezone“ poznat status Dušana vlahovića u juventusu: Direktor torinskog kluba otkrio sve!

Hot sport pre 15 minuta
Na Lundberga se više ne računa

Na Lundberga se više ne računa

Sportski žurnal pre 1 minut
FOTO Svi detalji Partizanovog spektakla: Avala, basket sa legendama i predstava kakvu navijači nikad pre nisu videli

FOTO Svi detalji Partizanovog spektakla: Avala, basket sa legendama i predstava kakvu navijači nikad pre nisu videli

Nova pre 31 minuta
Crno-belo veče pod Avalskim tornjem - Partizan promovisao nove dresove i predstavio pojačanja

Crno-belo veče pod Avalskim tornjem - Partizan promovisao nove dresove i predstavio pojačanja

RTS pre 1 sat
Partizan i Najki šest godina zajedno - Ovo je Partizanov sastav za novu sezonu! Ko još nedostaje?

Partizan i Najki šest godina zajedno - Ovo je Partizanov sastav za novu sezonu! Ko još nedostaje?

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Partizan

Sport, najnovije vesti »

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Partizan predstavio dres za novu sezonu

Danas pre 31 minuta
Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Žreb za Ligu šampiona: PSŽ na Barsu, Pafos dobro prošao

Danas pre 1 sat
Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Poznat termin: Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Kameron Nori na US openu?

Danas pre 2 sata
Novak Đoković: Kao Srbinu i navijaču, žao mi je što u Zvezdi nema više domaćih igrača

Novak Đoković: Kao Srbinu i navijaču, žao mi je što u Zvezdi nema više domaćih igrača

Danas pre 3 sata
Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

Đoković protiv Norija u subotu posle ponoći

RTS pre 21 minuta