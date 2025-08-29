Evrobasket, treći dan: Turska ubedljiva protiv Češke, druga 'stotka' Nemačke
Turci ubedljivi nad Češkog za drugu pobedu na turniru, na korak od eliminacione faze i Nemačka.
Ubedljivim trijumfom nad Češkom, Turska je došla do druge pobede na Evropskom prvenstvu u košarci.
Na krilima Bejbi Jokića, kako zovu turskog centra Alperena Šenguna, selekcija iz Male Azije je porazila Češku rezultatom 92:78 i time potvrdila rešenost da se bori za prvo mesto u grupi A.
Jedan od najboljih NBA centara iz redova Hjuston Roketsa je ubacio 23 poena, koliko i najbolji češki igrač na utakmici, Martin Peterka, koji inače nastupa za turski Jalovaspor.
Bledu partiju pružio je jedini češki NBA igrač, član Atlanta Hoksa, Vit Krejči sa svega tri ubačena poena za skoro 23 minuta koliko je proveo u igri.
Dvocifreni za Tursku bili još i Džedi Osman i Džerdan Osmani, rođen u Albaniji, dok je prve košarkaške korake napravio u Prizrenu na Kosovu.
Češkoj reprezentaciji je ovo drugi poraz na takmičenju koji je udaljio od prolaska u elminacionu fazu takmičenja.
Ubedljiva je bila i Nemačka, drugom pobedom i drugom „stotkom" na turniru.
Šveđani, kao ni pre njih Crnogorci, nisu bili veliki izazov za svetske prvake i jedne od glavnih favorita Evrobasketa - 105:83.
Koliko su Nemci bili dominantni u prvom meču trećeg dana Evrobasketa najbolje pokazuje činjenica da Šveđani ni u jednom trenutku nisu bili u vođstvu.
Kao i na prvoj utakmici u grupi, kod Nemaca je prednjačio dvojac NBA zvezda Denis Šruder-Franc Vagner.
Plejmejker Šruder je postigao 23 poena i podelio sedam dodavanja, a Vagner je imao dva poena manje.
I na drugom meču Evrobasketa Nemce je sa klupe predvodio Alan Ibrahimović, pomoćni trener rodom iz Zvornika u Bosni i Hercegovini, jer je selektor Aleks Mumbru na bolničkom lečenju zbog infekcije.
Ibrahimović je dobio priliku da radi sa seniorskom selekcijom pošto je ovog leta sa reprezentacijom Nemačke do 19 godina osvojio srebro na Svetskom prvenstvu.
Bili bi Šveđani veliki autsajderi i da su nastupili u kompletnom sastavu, ali su im šanse dodatno umanjene pošto nisu igrala njihova dva najbolja igrača, tandem iz NBA lige koji čine Pele Larson i Bobi Klintman.
Nisu uspeli da namuče Nemačku, kao što im je to pošlo za rukom dva dana ranije, kada su tesno izgubili od domaćina Finske.
U odsustvu dve glavne zvezde, protiv Nemačke su se istakli bek Melvin Pancar i centar Matijas Markuson.
Pancar je ubacio pet trojki i ukupno 18 poena, a 217 centimetara visoki Markuson 13.
Drugo kolo Evrobasketa, petak, 29. avgust:
GRUPA A
- Turska - Češka (13:45)
- Estonija - Letonija (17:00)
- Srbija - Portugal (20:15)
GRUPA B
- Nemačka - Švedska 105:83
- Litvanija - Crna Gora (15:30)
- Finska - Velika Britanija (19:30)
(BBC News, 08.29.2025)