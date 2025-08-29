Cicipas izgubio kompas: Grk uvredio rivala na mreži posle poraza, Nemac mu samo okrenuo leđa (VIDEO)

Stefanos Cicipas ima košmarnu sezonu. Grčki teniser je pao na 28. mesto ATP liste, a nije prošao drugu rundu na četiri grend slem turnira u 2025. godini. Nedavno se rastao sa trenerom Goranom Ivaniševićem, koji je bio nezadovoljan njegovim odnosom prema obavezama, ali mu ni promena nije donela boljitak. Cicipas je eliminisan u drugom kolu US opena od Danijela Altmajera, a posle meča je imao šta da kaže Nemcu na mreži. – Drugi put nemoj da serviraš kašikom – obratio