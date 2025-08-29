Češka namučila Tursku: Tek u poslednjoj deonici slomili otpor na krilima Šenguna

Košarkaška reprezentacija Turske došla je do druge pobede na Evrobasketu.

Izabranici Ergina Atamana su teže nego što se očekivalo slavili protiv Češke - 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16) u A grupi. Rezultat izgleda ubedljivo, ali su momci u plavim dresovima i te kako namučili Tursku, koja je tek u poslednjoj deonici slomila otpor i potvrdila ulogu favorita na krilima fenomenalnog Alperena Šenguna. Centar Hjustona je bio prva violina sa 23 poena, 12 skokova i devet asistencija. Jedna mu je falila za tripl-dabl, ali ga je Ataman poslao na