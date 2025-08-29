Poznati su svi učesnici lige Evrope: Crvena zvezda u drugom šeširu! Dupla pobeda paoka: Solunci razbili Rijeku a pre početka meča sa razglasa se orila Partizanova pesma!

Žreb će se održati od 13h! Crvena zvezda danas od 13:00 saznati rivale u Ligi Evrope, ali se već zna da će je u grupnoj fazi čekati osam utakmica – četiri kod kuće i četiri u gostima.

Prvak Srbije je smešten u drugi šešir, što praktično znači tek da ne može igrati protiv ekipa iz iste grupe. Za plasman u prvi šešir nedostajalo je 350 bodova, a poslednju poziciju u tom rangu zauzela je Aston Vila. UEFA je potvrdila raspored timova po šeširima za predstojeći žreb: Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila Drugi šešir: Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik,
Zvezda čeka rivale za devetu evropsku jesen

Srbija nastavila da pada na UEFA listi: Zvezda se sada bori protiv Mađara, Hrvata, Rumuna…

Koeficijenti: Srbija pala na 24. poziciju, da li će tu i ostati?

Poljaci najveći pobednici evro kvalifikacija - Hrvatska ispred Srbije

Zvezda može na Dinamo - Liga Evrope puna "mina"

Šest bivših evropskih prvaka! Crvena zvezda saznala potencijalne rivale u Ligi Evrope

Zvezda čeka protivnike - sve što treba da znate pred potpuno digitalizovani žreb za Ligu Evrope

U znak sećanja na legendu kluba: Partizan u subotu istrčava na teren u dresu Dragana Mancea! Dupla pobeda paoka: Solunci…

Andrej Kostić o tuči Nanelija i Lazarevića: „Može on da bude fajter…“ dupla pobeda paoka: Solunci razbili Rijeku a pre početka…

NajboljI ruski teniser poražen u drugom kolu US Opena

Milić: Kod mladih vidim glad za dokazivanjem

