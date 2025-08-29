Poznati su svi učesnici lige Evrope: Crvena zvezda u drugom šeširu! Dupla pobeda paoka: Solunci razbili Rijeku a pre početka meča sa razglasa se orila Partizanova pesma!

Žreb će se održati od 13h! Crvena zvezda danas od 13:00 saznati rivale u Ligi Evrope, ali se već zna da će je u grupnoj fazi čekati osam utakmica – četiri kod kuće i četiri u gostima.

Prvak Srbije je smešten u drugi šešir, što praktično znači tek da ne može igrati protiv ekipa iz iste grupe. Za plasman u prvi šešir nedostajalo je 350 bodova, a poslednju poziciju u tom rangu zauzela je Aston Vila. UEFA je potvrdila raspored timova po šeširima za predstojeći žreb: Prvi šešir: Roma, Porto, Rendžers, Fejenord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg, Aston Vila Drugi šešir: Fenerbahče, Crvena zvezda, Braga, Lion, PAOK, Plzenj, Ferencvaroš, Seltik,