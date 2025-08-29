Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Portugala: "Još nismo pokazali maksimum, možemo još bolje"

Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Portugala: "Još nismo pokazali maksimum, možemo još bolje"

Košarkaši Srbije večeras od 20.15 časova u Rigi igraju protiv Portugalije u drugom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu. "Raspored nam je bio dobar od početka jer imamo vremena i kroz utakmice i treninge da uđemo u ritam.

Teško je igrati dve utakmice zaredom, a to je tipično u košarci danas. Imamo veliki fond igrača i mislim da ćemo svakoj utakmici pristupiti na pravi način", rekao je u najavi meča drugog kola Evropskog prvenstva srpski reprezentativac Vasilije Micić novinarima u Rigi. On je naveo da se trudi da bude 100 odsto spreman nakon povrede. "Najvažnije je da je sve zacelilo, kondicija je posebna kategorija i na tome se trudim da se vratim. Meni takmičarski naboj nedostaje.
