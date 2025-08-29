Krunićeva i Danilina u drugom kolu Ju-Es opena

RTS pre 2 sata
Krunićeva i Danilina u drugom kolu Ju-Es opena

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u drugo kolo Ju-Es opena u dublu, pošto su u prvom kolu pobedile Holanđanku Bibijan Shofs i Antoniju Ružić iz Hrvatske rezultatom 2:0, po setovima 6:1 i 6:1 za 63 minuta igre.

Srpska i kazahstanska teniserka su u prvom setu tri puta oduzele servis protivnicama, dok su u drugom setu napravile dva brejka i tako došle do ubedljive pobede i plasmana u narednu rudnu takmičenja. Krunićeva i Danilina će u drugom kolu Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država igrati protiv pobednica duela između Monika Nikulesku/Anastasija Sevastova i Sajsaj Ženg/Lin Žu. Srpska i kazahstanska teniserka su ranije ove godine igrale u finalu dubla na Rolan Garosu.
