Ovako izgledaju ''šeširi'' za žreb Lige Evrope, koga će Zvezda izvući?

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net
Ovako izgledaju ''šeširi'' za žreb Lige Evrope, koga će Zvezda izvući?

Večerašnjim utakmicama završena je i plej-of faza kvalifikacija za Ligu Evrope, pa je poznat i izgled sva četiri ''šešira'' pred žreb koji će se održati u Monaku, u petak od 13 časova.

Crvena zvezda će predstavljati srpski fudbal u ovom žrebu, kao jedini preostali naš klub na evropskoj sceni u tekućoj sezoni. Šampion Srbije je smešten u drugi šešir, ali po novom sistemu žrebanja, Zvezda će dobiti po dva rivala i iz svog ''šešira'', baš kao i iz preostala tri. Ukupno 36 klubova biće žrebano, a raspoređeno ih je po devet u svakom od četiri šešira. Dakle, od preostalih 35 klubova, Crvena zvezda će dobiti osam rivala, po dva iz svakog šešira, a
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos žreba za Ligu Evrope na kom Zvezda saznaje rivale

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos žreba za Ligu Evrope na kom Zvezda saznaje rivale

Telegraf pre 4 minuta
Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Žreb može da počne: Poznati svi potencijalni rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaŽrebLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos žreba za Ligu Evrope na kom Zvezda saznaje rivale

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos žreba za Ligu Evrope na kom Zvezda saznaje rivale

Telegraf pre 4 minuta
Svetski broj 9 izgubio dobijeno, ali to nije jedina senzacija

Svetski broj 9 izgubio dobijeno, ali to nije jedina senzacija

Sport klub pre 1 sat
Suze i Simon Bajls: Koko nekako slomila Donu Vekić

Suze i Simon Bajls: Koko nekako slomila Donu Vekić

Sport klub pre 1 sat
Španac iznenadio u Njujorku, Bublik bez problema

Španac iznenadio u Njujorku, Bublik bez problema

B92 pre 3 sata
UEFA odala priznanje Zlatanu: Ibrahimović nagrađen za karijeru i humanost

UEFA odala priznanje Zlatanu: Ibrahimović nagrađen za karijeru i humanost

Danas pre 5 sati