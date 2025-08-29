Turska pobedila, Šengun asistenciju daleko od tripl-dabla

Sportski žurnal pre 3 sata
Martin Peterka je bio najefikasniji u Češkoj sa 23 poena

Košarkaši Turske su savladali Češku 92:78 u meču drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva u kojoj je i Srbija. Turska je startovala sa dve pobede, a Češka sa dva poraza. Alperen Šengun je predvodio Tursku sa 23 poena, 12 skokova i devet asistencija, Džedi Osman je dao 21 poen, a Erdžan Osmani 16. Martin Peterka je bio najefikasniji u Češkoj sa 23 poena. Srbija u drugom kolu Grupe A igra protiv Portugalije večeras od 20.15.
