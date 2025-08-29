Kakva glupost srpkinja! Odbojkašice izgubile dobijen set i to kako

Večernje novosti pre 10 minuta
Kakva glupost srpkinja! Odbojkašice izgubile dobijen set i to kako

Srpske odbojkašice u osmini finala 20.Svetskog prvenstva u Bangkoku igraju sa Holandijom.

FOTO: FIVB Važno je da se sada igra naših devojki ne raspadne na startu drugog seta. Holanđane su u potpunosti preuzele kontrolu posle srećno dobijenog prvog seta - 2:4. Evo je Vanja Bukilić sa sjajnim servisima, naše devojke dolaze do preokreta - 7:5. Srpkinje su znatno sigurnije u ovom setu - 10:7. Bitno je da naše devojke na dozvole da Holanđanke uhvate priključak. I ne da nisu uhvatile, već su Srpkinje nastavile da uvećavaju prednost - 13:9. Izgledalo je kao da
Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoHolandijaTajlandBangkoktijana boskovic

