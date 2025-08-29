Turska ubedljiva na evrobasketu: Sjajni Šengun srušio Češku i bio na korak od tripl-dabla

TURSKA je ostvarila i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu. Ova selekcija je bila bolja od Češke sa 92:78, a neverovatnu partiju pružio je Alperen Šengun.

FOTO: FIBA.Basketball Košarkaš Hjustona je bio na korak od tripl-dabla. On je meč završio sa 23 poena, 12 skokova i devet asistencija. Samo jedno uspešno dodavanje mu je nedostajalo da ostvari tripl-dabl. Ovakva partija je bila dovoljna da ostvari indeks korisnosti 40. Alperen Sengun is a different BEAST 😳 #EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/8DjLWYPHN9 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025 Izabranici Ergina Atamana su odigrali još jednu dobru utakmicu i
