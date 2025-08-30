Evrobasket, četvrti dan: Jokić novim rekordom utišao Rigu, Srbija preživela i Letoniju

BBC News pre 24 minuta

REUTERS/Ints Kalnins Nikola Jokić još jednom je bio najbolji u pobedi Srbije na Evrobasketu

Ni buka sa tribina Šaomi arene u Rigi, ni povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ni trojke domaće Letonije nisu uspeli da pokvare planove Srbije u trećem kolu Evrobasketa.

Pretili su Letonci, uveli su meč u tesnu završnicu, ali nisu imali rešenje za Nikolu Jokića, najboljeg igrača Srbije, koji je srpskoj reprezentaciji doneo pobedu (84:80), postigavši gotovo polovinu poena ekipe.

Centar iz Sombora utakmicu je završio sa 39 poena, što je najveći broj koševa jednog igrača u dresu Srbije od kada se reprezentacija takmiči pod tim imenom, a imao je i 10 skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Jokić je već u prvom poluvremenu imao 19 poena, iako je u drugoj četvrtini imao nezgodan pad posle faula Kristapsa Porzingisa, kada se srpski centar požalio na bol u laktu.

Kad god je Srbiji bio potreban koš u naletu Letonaca, nalazila ga je preko Jokića pod obručem, što se nastavilo i u drugom poluvremenu, a trojkom i pogođenim slobodnim bacanjima u samoj završnici potvrdio je pobedu Srbije.

Tokom većeg dela meča orilo se „Letonija, Letonija" Šaomi arenom, a srpski navijači su se čuli tek na momente, kada su nagradili Jokića skandiranjem „MVP".

„Nije uopšte lako" pobediti u takvoj atmosferi, kazao je selektor Pešić posle meča.

„Ne treba da preterujemo, ali naša utakmica večeras pokazala je da nam je bila potrebna ovakva atmosfera, napeta završnica.

„Od sredine prve četvrtine smo vodili i diktirali rezultat, sve smo držali pod kontrolom", dodao je.

Tim Svetislava Pešića zadržao je maksimalan učinak u prve tri utakmice, a okršaj sa Turskom u poslednjem kolu mogao bi da odlučuje o prvom mestu u grupi A.

REUTERS/Ints Kalnins Nisu samo srpski navijači podržavali Srbiju i Nikolu Jokića, već i jedan mladi momak iz Turske

Posle velike nervoze i isključenja protiv Portugala, Filip Petrušev reagovao je dobrim izdanjem protiv Letonije, sa 12 poena, četiri skoka i dve ukradene lopte.

Probudio se i Marko Gudurić posle lošije prethodne utakmice, počeo je meč u prvoj petorci umesto povređenog kapitena Bogdanovića, pogađao trojke kada se lomilo utakmica i okončao je sa 11 poena i po pet skokova i asistencija.

Važnu ulogu, sada već po pravilu, imao je plejmejker Aleksa Avramović, koji je takođe pogađao za tri poena i okončao utakmicu sa osam poena, a sa dve trojke i odličnom odbranom istakao se i Ognjen Dobrić u drugom poluvremenu.

„Teška utakmica, očekivali smo da će biti ovako protiv Letonije u njenoj hali. Držali smo kontrolu svih 40 minuta, iako je bilo uspona i padova", rekao je posle utakmice Dobrić.

Pohvalio je i Nikolu Jokića za jednu od najboljih partija u reprezentativnom dresu.

„Svi znamo šta može da uradi, on je igrač tima, to mu je najvažnije. Sa njim na terenu mnogo smo bolji tim", smatra krilo Crvene zvezde.

TOMS KALNINS/EPA Plejmejker Arturs Žagars (desno) bio je jedan od najboljih u letonskom timu

Kod Letonaca je čak pet igrača imalo dvocifren poenterski učinak, a najviše je ubacilo krilo Davis Bertans, koji je pored 16 poena imao i 10 skokova, dok je prva zvezda Kristaps Porzingis dodao 14 poena.

Kiša, slavlje i tuga Letonaca

Navijačkog duela bilo je i van hale, u obližnjoj Fan zoni, gde su oni koji nemaju ulaznice pratili utakmicu po kišnom vremenu na velikom ekranu.

Gotovo svako mesto na drvenim, mokrim klupama u slobodnoj zoni ispred riške Šaomi arene bilo je zauzeto.

Letonski navijači su stigli sat vremena pre početka utakmice koju njihov nacionalni tim igra protiv Srbije.

Navijača iz Srbije jedva da je i bilo - po koja zastava ili dres mogla je da se spazi u masi.

Letonci za razliku od Estonaca navijaju gromoglasnim aplauzom.

Za svaki koš koji bi košarakaši Letonije pogodili skakali bi i pljeskali rukama.

U tome ih nije sprečavala ni kiša, koja je u jednom trenutku krenula da se pojačava. Ali su zato za svaki poen Orlova negodovali. Svetla bine dodatno su blinkala.

Bilo je tu i zalutalih Estonaca ali oni kao da su osvojili grad jer ih je na svakom koraku.

Poslednje sekunde trajale su koo sati. Uprti pogled i u velike video bimove.

Razočarenje na licima okupljenih, dok je mala grupa ljudi slavila - Srbija!

Dejana Vukadinovic/BBC U Fan zoni je bilo i srpskih navijača, iako su brojniji bili Letonci

Trifun Ivanov, Jokićeve bravure i letonski pop-rok

Getty Images Trifun Ivanov, reprezentativac Bugarske (desno) u duelu sa Šveđaninom Henrikom Larsonom

,,Esti, Esti, Esti", odjekuje ulicom tik pored Šaomi arene u Rigi.

Ali dobro poznati poklič ne uzvikuju navijači Estonije, već nekoliko Letonaca u čast suseda čija je reprezentacija upravo zabeležila prvu pobedu na Evrobasketu 2025. nad Češkom.

,,Eto, može i ovako", mislim se u sebi, gledajući kako se komšijske zemlje u sportskom duhu međusobno podržavaju, umesto vređanja i prozivanja - slika na koje smo, nažalost, navikli.

Scena postaje još nadrealnija kad Letonac prinosi bubanj jednom Estoncu i daje mu palicu da u ritmu nastavi pesmu podrške.

Fenomenalne slike su me dočekale.

Ka Areni teku potoci navijača u bordo-belim dresovima, dok sporadicno naiđe i neki plavi - jer uskoro će domaćin zaigrati sa favoritom Srbijom.

U fan zoni ispred Šaomi arene, opkoljenoj staklenim zgradama i ponekim kranom, tokom utakmice, slična situacija.

Izbrojao sam u jednom trenutku petoro navijača Srbije - jednog u vaterpolo kapici, troje prijatelja sa zastavom i još jednu devojku takođe ogrnutu srpskom trobojkom.

Deluje mi da se Jokićevim bravurama radovao i jedan stariji gospodin u plavoj trenerci i frizuri nalik onoj koju je svojevremeno proslavio bugarski fudbaler Trifun Ivanov koji je preminuo 2016.

Svaki pogodak njihovog tima stotine okupljenih, i kabanicama ogrnutih - zbog kiše, Letonaca pozdravljaju gromoglasnim aplauzima.

Ostatak utakmice posmatraju mirno, osim kada se naša mala novinarska ekipa raduje koševima srpskih reprezentativaca.

Poslednji minuti meča doneli su momente neizvesnosti, ali nakratko.

Setnu tišinu uskoro su zamenili rifovi lokalne pop rok grupe sa razglasa, a okupljeni navijači se bacili na ples i pevanje pred binom - barem onaj deo koji govori letonski.

Noć polako pada, iako je blizu 21 sat po lokalnom vremenu, a Srbija lagano ali sigurno ide ka apsolutnom učinku novom pobedom na prvenstvu.

Sloveniji malo Dončićevih 39 poena, Nemačka srušila i Litvaniju

Ne ide, pa ne ide.

Slovenija će još sačekati na prvu pobedu na Evrobasketu, uprkos još jednoj neverovatnoj partiji Luke Dončića, asa Los Anđeles Lejkersa, koji je upisao 39 poena, osam skokova i devet asistencija.

U tim Francuske imao je dostojnog rivala u beku Silvanu Francisku, koji je meč završio sa 32 poena, sedam skokova i pet asistencija, pa je francuska selekcija stigla i do druge pobede u grupi D.

Jarek Praszkiewicz/EPA Luka Dončić beleži veliki broj poena, ali Slovenija ima dva poraza

Gruzija nije mogla do još jednog velikog iznenađenja posle trijumfa nad Španijom, jer ju je u drugom kolu Evrobasketa zaustavila Italija.

Italijani su velikom serijom krajem treće i početkom četvrte deonice stekli veliku prednost i rešili utakmicu - 78:62.

GEORGI LICOVSKI/EPA Selektor Đanmarko Poceko bio je zadovoljan nastupom Salijua Nijanga, mladog krila italijanske reprezentacije

Azure je do pobede predvodio mladi tandem bolonjskog Virtusa Saliu Nijang-Muhamet Dijuf, sa 15, odnosno 13 poena, a Simone Fontekio, prva zvezda Italije, ubacio je 14.

Odlična partija NBA centra Goge Bitadzea sa 22 poena nije mnogo pomogla timu Aleksandra Džikića, a tragičar u polupraznoj hali u Limasolu bio je kapiten Tornike Šengelija, koji je promašio svih osam šuteva iz igre, izgubio tri lopte i isključen je zbog dve tehničke greške usled prigovora sudijama.

GEORGI LICOVSKI/EPA Goga Bitadze nije mogao sam protiv Italijana

Nemačka je nastavila da niže partije sa najmanje 100 ubačenih poena i u trećem kolu Evrobasketa, pošto su u derbiju grupe B savladali Litvaniju (107:88).

Nemci su ubacili čak 19 trojki, uz izvanredan procenat uspešnosti od 54 odsto, Litvanija je pretrpela prvi poraz na Evrobasketu.

Čak trojica nemačkih igrača ubacila su Litvaniji više od 20 poena - Franc Vagner, Denis Šruder i Danijel Tajs.

Šruder je postigao 26 poena, uz šest asistencija i pet pogođenih trojki, Vagner je pored 24 poena imao i sedam skokova, a Tajs je doprineo sa 23 poena i savršenim učinkom iz igre (9 od 9), što bila njegova najefikasnija partija u nacionalnom dresu.

Šansu da zadrži savršen učinak u grupi B imaće Finska, koja se sastaje sa Crnom Gorom.

KIMMO BRANDT/EPA Denis Šruder (desno) jedan je od najboljih igrača u dosadašnjem toku Evrobasketa

KIMMO BRANDT/EPA Danijel Tajs odigrao je meč karijere u reprezentativnom dresu

Litvance, koji ove godine imaju nešto skromniji sastav nego prethodnih godina, predvodili su plejmejker Rokas Jokubaitis sa 20 poena i sedam asistencija i centar Jonas Valančijunas sa 14 poena.

KIMMO BRANDT/EPA Litvanija je imala veliku podršku, a navijači njihove košarkaške selekcije su poznati kao jedni od najbučnijih na svetu

U grupi A, u kojoj se takmiči i Srbija, Estonija je bila ubedljiva protiv Češke (89:75), kojoj su ostale samo teoretske šanse za prolaz u drugu fazu, dok će Estonci verovatno u meču sa Portugalu odlučivati o plasmanu dalje.

U prvom meču dana grupe D Belgija je bila bolja od Islanda - 71:64, a Grčka je, prema očekivanjima, bila ubedljiva protiv domaćina Kipra (96:69) u drugom kolu grupe C, uz po 18 poena Tajlera Dorsija i Konstantinosa Mitoglua.

Četvrti dan Evrobasketa, subota, 30. avgust:

GRUPA A - treće kolo

Češka - Estonija 75:89

Letonija - Srbija 80:84

Turska - Portugal (20:15)

GRUPA B - treće kolo

Litvanija - Nemačka 88:107

Velika Britanija - Švedska 59:78

Crna Gora - Finska (u toku)

GRUPA C - drugo kolo

Italija - Gruzija 78:62

Kipar - Grčka 69:96

Španija - BiH (20:30)

GRUPA D - drugo kolo

Island - Belgija 64:71

Francuska - Slovenija 103:95

Poljska - Izrael (20:30)

