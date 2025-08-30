Odbojkaši Srbije poraženi od Poljske na pripremnom turniru u Krakovu

Odbojkaši Srbije poraženi su u Krakovu od selekcije Poljske sa 3:0, po setovima, 25:20, 25:13, 25:22, u prvoj utakmici na „Memorijalu Vagner“.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dražen Luburić sa 14 poena, dok su po devet upisali Nikola Brborić i Aleksandar Nedeljković. U reprezentaciji Poljske, koju sa klupe vodi srpski trener Nikola Grbić, najbolji učinak imao je Bartož Kurek sa 17 poena, a Vilfredo Leon je upisao 14 poena. Srbija se u drugom kolu pripremnog turnira u Krakovu sastaje sa selekcijom Argentine, a taj meč je zakazan za subotu od 18 časova. U poslednjem kolu Srbija u nedelju od 15.15