Nova senzacija na Ju-Es openu - kvalifikant Rijedi u osmini finala

Švajcarski teniser Leandro Rijedi napravio je senzaciju na Ju-Es openu, plasiravši se u osminu finala, iako se u Njujork uputio kao 435. igrač na ATP listi.

Dvadesettrogodišnji Rijedi do sada nije imao zapažene rezultate na grend slem turnirima - pre ovog Ju-Es opena, nikada nije prošao ni prvo kolo. U glavni žreb se plasirao preko kvalifikacija, gde je ubedljivo savladao Pavlovića, Virtanena i Džonsona, ne izgubivši nijedan set. U prvom kolu glavnog žreba pobedio je Pedra Martinesa sa 3:0, a potom priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira – nakon što je gubio 0:2 u setovima i imao brejk zaostatka protiv Fransiska