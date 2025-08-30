Jokićeva dominacija u Rigi, košarkaši Srbije pobedili Letoniju na Evropskom prvenstvu

RIGA - Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Rigi selekciju Letonije rezultatom 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24) u trećem kolu grupe A na Evropskom prvenstvu.

Za Srbiju nije igrao povređeni kapiten Bogdan Bogdanović, a traku je preuzeo Stefan Jović. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 39 poena, uz 10 skokova i četiri asistencije, što je i rekord jednog igrača u dresu Srbije. Filip Petrušev postigao je 12, Marko Gudurić 11, a Aleksa Avramović osam. U selekciji Letonije Davis Bertans ubacio je 16, uz 10 skokova, a Kristof Porzingis 14 poena. Pred više od 11.000 gledalaca u Rigi Srbija je dobila