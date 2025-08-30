Jović: Nadamo se da će Bogdan biti sa nama

Iskusni organizator igre Stefan Jović učestvovao je u pobedi Srbije nad Letonijom 84:80 u A grupi Evrobasketa sa po dva poena i skoka, a podelio je čak sedam asistencija za 13 minuta na parketu. „Ova utakmica bila je najbitnija do sada, znali smo to i pre šampionata.

Hteli smo da odigramo najbolje što možemo“, počeo je Jović za RTS, pa poentirao: „Ono što nas najviše zanima je kako je Bogdan.“ Pešić o Bogdanovićevom stanju: Videćemo… Srbija je pokazala da može da pobedi u tesnim utakmicama, zbog čega je zadovoljan i Jović. „Priprema je ovog puta bila takva da smo znali koje su nam prednosti u napadu i u odbrani. Očekivan poslednji trzaj domaćina pred svojim domaćina, dali su onu trojku, ali smo uspeli da sačuvamo vođstvo“,