UŽIVO US OPEN DAN 7: Nole saznao kada igra, Gof prošla

Sedmi je dan glavnog žreba US opena i vi kao i svaki dan sva dešavanja sa poslednjeg gren slema u sezoni možete da pratite uz sajt Sport kluba.

Novak Đoković je uspešno prošao u osminu finala, a zbog malih problema sa povredom leđa odlučio je da u subotu preskoči trening u Njujorku. Prvi reket sveta Janik Siner će negde od 19.30 časova igrati protiv Denisa Šapovalova, dok Italijani pomno prate i duel sunarodnika Kobolija i Musetija. U konkurenciji dama u fokusu je Koko Gof, šampionka iz 2023. godine, koja je već savladala Poljakinju Freh 6:3, 6:1, a u večernjem terminu na Eš izlazi Iga Švjontek protiv