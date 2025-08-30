UŽIVO US OPEN DAN 7: Nole saznao kada igra, Gof prošla

Sport klub pre 13 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
UŽIVO US OPEN DAN 7: Nole saznao kada igra, Gof prošla

Sedmi je dan glavnog žreba US opena i vi kao i svaki dan sva dešavanja sa poslednjeg gren slema u sezoni možete da pratite uz sajt Sport kluba.

Novak Đoković je uspešno prošao u osminu finala, a zbog malih problema sa povredom leđa odlučio je da u subotu preskoči trening u Njujorku. Prvi reket sveta Janik Siner će negde od 19.30 časova igrati protiv Denisa Šapovalova, dok Italijani pomno prate i duel sunarodnika Kobolija i Musetija. U konkurenciji dama u fokusu je Koko Gof, šampionka iz 2023. godine, koja je već savladala Poljakinju Freh 6:3, 6:1, a u večernjem terminu na Eš izlazi Iga Švjontek protiv
Poznato stanje povrede Bogdana Bogdanovića?! Za sve se pitaju Amerikanci?! Srbija pobedila letoniju: Magični Nikola Jokić prejak za domaćina!

Hot sport pre 13 minuta
Niko kao Novak Đoković: Sada je čovek sa najviše pobeda u ovom segmentu! Srbija pobedila letoniju: Magični Nikola Jokić prejak za domaćina!

Hot sport pre 13 minuta
Crvena zvezda naišla na veliki problem: Povreda ključnog igrača, propušta i derbi i početak Lige Evrope! Srbija pobedila letoniju: Magični Nikola Jokić prejak za domaćina!

Hot sport pre 13 minuta
MVP Jokić vodio Srbiju do pobede u neizvesnoj završnici

Sport klub pre 13 minuta
Ma, bravo: Srbija srušila Letoniju, rekordna partija Jokića za istoriju na Evrobasketu

Nova pre 13 minuta
Evo kad se Novak bori za četvrtfinale US opena

Sport klub pre 13 minuta
To se čekalo! Poznato kada Novak Đoković igra osminu finala na US Openu!

Kurir pre 8 minuta
Novak ĐokovićŽrebUS OpenNjujorkJanik Sinerjannik sinner

Nekorektan potez Francuza na kraju duela zamalo rezultirao tučom: Francisko nepotrebno „bacio senku“ na veliki trijumf (VIDEO)

Srbija uz mnogo probleme uz dominantnog Jokića slavila protiv domaćina

Srbija na Evrobasketu: Treća pobeda uz izazove i povrede, Jokić briljira protiv Letonije

Košarkaši posle Letonije: Bog nas je nagradio, zaslužili smo pobedu

Evrobasket: Italijani nisu dozvolili da prođu kao Španci

