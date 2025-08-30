Srbija se ovoga pribojavala: Košarkaški savez izdao zvanično saopštenje o Bogdanu Bogdanoviću

Navijači Srbije od sinoć su u neizvesnosti nakon što je kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović u pobedi nad Portugalijom napustio teren zbog povrede zadnje lože.

Tišina koja je zavladala posle meča pretvorila se u zabrinutost, a mnogi su strahovali da bi ova povreda mogla da poremeti ambicije našeg tima na Evropskom prvenstvu u Rigi. Košarkaški savez Srbije danas je konačno izdao zvanično saopštenje i obelodanio prve rezultate pregleda. Kako je navedeno, Bogdanović je odmah podvrgnut magnetnoj rezonanci koja je potvrdila povredu zadnje lože natkolenice. Međutim, naglašeno je da su potrebna dodatna ispitivanja pre nego što