Srbija ostala bez kapitena: Bogdanović zbog povrede završio Evrobasket

REUTERS/Ints Kalnins Bogdan Bogdanović se povredio posle neprijatnog doskoka u duelu sa Portugalcem Diogom Gameirom

Strepnje srpskih navijača dobile su najnepovoljniji epilog - kapiten košarkaške reprezentacije Bogdan Bogdanović više neće moći da pomogne ekipi na Evrobasketu, objavili su iz Košarkaškog saveza Srbije (KSS).

„Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope.

„U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio", saopštili su.

Lider selekcije Svetislava Pešića doživeo je povredu u prvom poluvremenu drugog kola grupe A protiv Portugala.

Posle duela sa Diogom Britom požalio se na bol, ubrzo je napustio teren i nije se vraćao do kraja meča, a propustio je utakmicu sa Letonijom.

Nada navijača Srbije da bi mogao da se vrati tokom turnira tinjala je pošto se na snimanje čekalo 24 sata, zbog prirode povrede, o čemu je govorio i lekar reprezentacije Dragan Radovanović.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović, plejmejker i najstariji član Pešićeve ekipe, koji je najavio da će se od nacionalnog dresa oprostiti na ovogodišnjem Evrobasketu.

TOMS KALNINS/EPA Portugalski reprezentativci su protiv Srbije odigrali veoma čvrsto i namučili su favorizovanu Pešićevu ekipu

Bogdanović među aktuelnim reprezentativcima ima najduži staž, jer je prvi put za Srbiju na velikim takmičenjima zaigrao 2013, na Evropskom prvenstvu u Sloveniji.

Osvojio je ukupno šest medalja sa reprezentacijom, ali mu nedostaje zlato, koje mu je mnogo puta bilo na dohvat ruke.

Čak četiri puta se sa najvećih takmičenja vraćao sa srebrom oko vrata, a posebno se pamte njegove suze posle finala Evrobasketa 2017, kada mu je u finišu finala protiv Slovenaca ponestalo snage, jer je usled velikog broja izostanaka, gotovo sam odveo tim do finala.

Finala je gubio i na svetskim prvenstvima 2014. u Španiji i 2023. u Manili, kao i finale Olimpijskih igara u Riju 2016, dok je prošle godine u Parizu osvojio olimpijsku bronzu.

Kako je izgledala Bogdanovićeva povreda?

Slobodan Maričić, BBC novinar, Riga

Boli ga, pomislio sam iste sekunde.

Boli ga, i kao da se cela Šaomi arena u Rigi u tom trenutku utišala.

„Bogdana nešto boli“, rekao sam P. i pogledom pokušavao da, iako sa potpuno druge strane terena, skeniram kako Bogdanović stoji, hoda, kakav mu je izraz lica.

Savio je nogu u kolenu dva, tri puta, odmah u začetku napada Portugala pokušao da napravi faul - nije uspeo - i čim se završio zatražio izmenu.

Pomalo je, gotovo neprimetno za sve koji nisu uočili taj tren prilikom prodora do koša, hramljao na putu do klupe za rezerve.

I tamo je bilo jasno da nešto nije u redu - seo je, stavio peškir preko pognute glave i tako proveo narednih sigurno tridesetak sekundi, možda i duže.

Ubrzo je sviran kraj prvog poluvremena.

Pratili smo ga pogledom kako ide i to mini hramljanje se ponovo pomalo videlo, a hala je u mojoj glavi i dalje bila prilično tiha.

„Boli me“, kao da je rekao Milutinovu u jednom trenutku, pročitali smo mu P. i ja sa usana.

Bes mu se video na licu.

Dobro, da li je ovo moguće, prošlo mi je kroz glavu.

Odmah smo vratili snimak i sve se jasno videlo, prilikom ulaza kao da mu je noga na tren propala.

I odmah kao da se uhvatio za zadnju ložu.

Na drugo poluvreme nije izašao.

„Nema Bogdana“, počelo je da se širi među novinarima.

Jokić je dodao gas, prednost reprezentacije Srbije nad upornim Portugalom je rasla, ali je hala u Rigi sad već bila kao nemi film, iako su navijači, di-džej i ostali pravili lepu buku.

Umesto o košarci razmišljao sam sve vreme o jednoj zadnjoj loži.

Ali to nije bilo čija zadnja loža, već kapitenova.

Tokom noći i jutra isto će raditi i cela zemlja.

Jer boli ga, a sve što njega boli, boli i nas.

