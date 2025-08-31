Skandalozan potez reprezentativca Francuske! Pozdravio se sa Dončićem, a onda iza njegovih leđa uradio nešto neoprostivo! Luka poludeo - nastao haos na terenu!

pre 19 minuta
Reprezentativac Francuske Silvan Fransisko skandaloznim potezom izazvao je haos u poslednjim sekundama meča sa Slovenijom.

Reprezentativac Francuske Silvan Fransisko skandaloznim potezom izazvao je haos u poslednjim sekundama meča sa Slovenijom.

Fransisko je bio ubedljivo najbolji igrač Francuske u pobedi nad Slovenijom, ali ono što je uradio u završnici bacilo je ogromnu senku na sjajnu partiju koju je prikazao na ovom meču. Francuska je u drugom kolu grupne faze Eurobasketa savladala Sloveniju rezultatom 103:95, a Fransisko je sa 32 poena, sedam skokova i pet asistencija bio najbolji igrač pobedničkog tima. Međutim, sramotan potez koji je napravio u poslednjim sekundama meča privukao je veću pažnju od
