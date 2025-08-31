Vladan Milojević poziva na oprez pred meč sa novim pazarom: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"

Kurir pre 1 sat
Vladan Milojević poziva na oprez pred meč sa novim pazarom: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je gostovanje Novom Pazaru jedno od najtežih u ligi, i dodao da njegovu ekipu "čeka veoma težak posao". "Igramo protiv jedne dobre ekipe koja je prošle sezone zasluženo izborila plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija.

Znamo da je Novi Pazar jedno od najtežih gostovanja u ligi i sigurno nas čeka veoma težak posao", izjavio je Milojević pred ovu utakmicu. Strateg Crvene zvezde istakao je da je rival znatno promenio sastav i da ga vodi iskusan trener. "Došlo je mnogo kvalitetnih igrača. Njihov trener Gaćinović dobro poznaje klub i napravio je dobar kolektiv. Imaju mlade, brze i poletne fudbalere i iz meča u meč izgledaju sve bolje", dodao je Milojević. Šef struke crveno-belih
